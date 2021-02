Milan, rinnovo Calhanoglu: ora o mai più. La situazione

Il turco non ha ancora rinnovato il proprio contratto che scade a giugno. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva

Saranno giorni cruciali per il Milan, sia dentro e sia fuori dal campo. I rossoneri affronteranno prima la Stella Rossa e poi domenica tenteranno di riprendersi la testa della classifica nel derby contro l’Inter. Intanto, tiene banco la situazione sul rinnovo di Hakan Calhanoglu. Il classe 1994 non ha ancora raggiunto un accordo con il club, il tempo stringe e il rischio di perderlo a zero aumenta.

Come riferito da Il Corriere dello Sport, la prossima settimana potrebbe essere quella definitiva. Rinnovo oppure Maldini e Massara inizieranno a cercare con maggiore chiarezza il sostituto. E’ previsto un incontro con Gordon Stipic, agente del giocatore. La distanza da sanare è ancora molto importante. L’entourage del giocatore chiede un ingaggio da 5 milioni di euro a salire mentre la dirigenza non vuole andare oltre i 4 netti a stagione. C’è un braccio di ferro che dura da molti mesi, le parti non hanno più tempo da perdere.