Si pensa al futuro in casa rossoneri, e dopo le prime mosse da effettuare a gennaio, il club milanese si proietta verso il mercato estivo. Cardinale non vuole perdere tempo ed in virtù dell’obiettivo seconda stella, il Milan cerca il guizzo vincente da regalare a mister Pioli. Dopo la rivelazione Thiaw, i Diavoli non mollano lo Schalke ed ora nel loro mirino c’è un altro giovane talento: Assan Ouédraogo.

Calciomercato Milan, i rossoneri cercano il bis dallo Schalke

Come cecchini i 007 di casa Milan continuano la ricerca delle giovani promesse da portare a Milanello. Proiettati già verso la sessione del calciomercato estivo, il centrocampo resta la zona primeggiante da puntellare per mister Pioli. Grazie all’ottica futurista di Moncada la giovane sorpresa da non perdere ha il nome di Assan Ouédraogo dallo Schalke, centrocampista che sta brillando nella Serie B tedesca. Infatti secondo Sportmediaset, si tratterebbe di un investimento per il futuro, anche se il prezzo è elevato come evidenziato dalla clausola da 20 milioni di euro che scatterà in estate. I rossoneri incontreranno presto l’entourage del classe 2006 per cercare di anticipare Liverpool e Bayern Monaco, anche loro interessati al giocatore. I bavaresi in particolare, hanno un piccolo vantaggio economico: per loro la clausola è leggermente più bassa, pari a circa 12-15 milioni di euro.