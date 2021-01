Calciomercato, il Milan taglia Castillejo? | Le novità

I rossoneri pensano a Douglas Costa, Castillejo potrebbe andar via

Castillejo non ha mai convinto al 100% i dirigenti rossoneri, nonostante prestazioni valide lo spagnolo non è riuscito a conquistarsi una promozione a pieni voti. Ecco tornare d’attualità il possibile addio. I dirigenti milanisti avrebbero sondato il terreno con il Bayern Monaco per conoscere le possibilità di arrivare a Douglas Costa. Il brasiliano ex Juve non convince i tedeschi, l’addio non è da escludere. Un sondaggio che conferma le possibilità di addio di Castillejo. I tifosi milanisti sul web si ribellano, l’esterno piace alla tifoseria e non vorrebberlo vederlo andar via, soprattutto per far spazio all’ex bianconero Douglas Costa. Si attendono sviluppi.