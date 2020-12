Calciomercato Milan, l’esterno vuole lasciare i rossoneri

Calciomercato Samu Castillejo vuole lasciare il Milan, la notizia arriva dalla Spagna

Esser stato sorpassato nelle gerarchie di Pioli da Alexis Saelemaekers non deve esser piaciuto a Castillejo. Dalla Spagna sono certi, il giocatore vuole lasciare i rossoneri. Come conferma “El Mundo Deportivo” in pole position per assicurarsi l’esterno offensivo c’è l’Atletico Madrid, che offrirebbe in cambio il difensore montenegrino Stefan Savic o il centrocampista Hector Herrera. Su Castillejo ci sarebbero anche Siviglia e Valencia.