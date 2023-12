Le discussioni per il rinnovo del portiere francese Mike Maignan, da quanto rivelato da MilanNews.it, stanno procedendo con positività. Il contratto dell’estremo difensore del Milan ha la scadenza fissata al 30 giugno del 2026. Ultimamente ci sono state diverse richieste di ingaggio in merito al giocatore rossonero, ma egli stesso pare intenzionato a continuare il proprio cammino con Il Diavolo.

Maignan | La rivelazione del portiere

Maignan in conferenza stampa, alcune settimane prima di giocare la partita di Champions League Milan-PSG, ha dichiarato di trovarsi bene in rossonero. Secondo MilanNews.it, queste sono state le parole del giocatore: “Mi piace stare qui, lo sanno tutti”.

Il nazionale francese ha poi concluso: “Non abbiamo iniziato a parlare perché penso che sia per me sia per il club non sia il momento ideale”.