Mike Maignan è sicuramente uno dei portieri migliori d’Europa. È un giocatore fondamentale dentro e fuori dal campo per il Milan che adesso vuole blindarlo. L’ex Lille vorrebbe restare in rossonero ma ha bisogno che le cifre vengano adattate ai top del ruolo.

Le richieste del francese

Maignan percepisce attualmente 2,8 milioni di euro netti a stagione. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il francese vorrebbe 8 milioni bonus inclusi per firmare il rinnovo. Inoltre, il contratto è in scadenza nel 2026 e la dirigenza rossonera vorrebbe farlo rinnovare fino al 2028 ma in questo senso filtra ottimismo dalle parti di Milanello.