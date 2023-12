“Milan, tanti auguri. Tanti anni, tanta storia, tanto amore, gioie. Fare parte di tutto questo che hai conquistato e ottenuto… Sono stato solo una piccola parte del Milan, grazie per tutto quello che sei e per tutto quello che hai fatto per me. Un grande abbraccio a tutti i tifosi milanisti ed un bacio al Milan”.

Pato: “Sono stato una piccola parte del Milan”

E’ questo l’augurio fatto da Alexandre Pato nel giorno del compleanno del Milan, che domani sarà impegnato contro il Monza degli ex Berlusconi, scomparso da diversi mesi e Galliani.