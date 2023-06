Calciomercato Milan, clamoroso interesse per l’attacco | Pioli tenta lo sgarbo all’Inter

Novità importanti per il mercato del Milan: i rossoneri devono rispondere al più presto alla ormai quasi certa partenza di Sandro Tonali direzione Newcastle, e per farlo in queste ore si sta prendendo in considerazione una clamorosa idea per l’attacco che suonerebbe come uno sgarbo ai cugini dell’Inter.

Calciomercato Milan, pazza idea Lukaku per l’attacco

Come riportato da tuttomercatoweb, è infatti andato in scena un incontro fra i dirigenti rossoneri e l’entourage di Lukaku per capire termini e fattibilità eventuale dell’operazione. Come noto Lukaku sta spingendo da tempo per restare all’Inter, ma il Milan ha dalla sua un ottimo rapporto con la dirigenza del Chelsea, e nel caso in cui il belga non aprisse all’ipotesi, si proverebbe a chiudere per Marcus Thuram.