Calciomercato Milan, l’Atletico Madrid su Theo Hernandez I La posizione dei rossoneri

Milan, sono ore cruciali per il passaggio di Sandro Tonali al Newcastle. Il centrocampista diventerà a breve un nuovo giocatore degli inglesi. Dall’estero, tuttavia, sarebbe arrivato un interesse da un club spagnolo per Theo Hernandez.

Milan, per Theo Hernandez si fa avanti l’Atletico Madrid

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, l’Atletico Madrid avrebbe mosso interesse per il terzino francese, che il Milan valuta più di 80 milioni di euro. Dopo la cessione ormai a un passo di Tonali, tuttavia, i rossoneri non vorrebbero un’ulteriore addio da parte di un big. Al di là di questo, però, gli spagnoli non potrebbero in questo momento far fronte a un investimento del genere.