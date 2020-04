Calciomercato Milan, pronto lo scippo del talento 2002 Kouassi del PSG

Calciomercato Milan Kouassi | Tanguy Kouassi, difensore centrale del PSG, andrà in scadenza di contratto a giugno 2020. Stando a quanto appreso da fonti interne a SportPaper, Ivan Gazidis avrebbe già offerto un contratto al giocatore sbaragliando la concorrenza.

Kouassi, un talento da record

È nato a Parigi il 7 giugno del 2002, ma ha origini ivoriane. Fa parte della nazionale francese under 18, è alto 1 metro e 87 ed è cresciuto nel centro di formazione del PSG. Il 15 febbraio, a 17 anni e 253 giorni, entra a far parte della storia del club transalpino mettendo a segno una doppietta contro l’Amiens SC. Come sottolineato dai quotidiani francesi il giorno seguente, Kouassi è stato il secondo giocatore più giovane ad aver realizzato una doppietta in Ligue 1 nella storia del PSG. Prima di lui Lionel Justier nel 1976 all’età di 17 anni e 212 giorni. La differenza tra i due: Justier era un centrocampista offensivo, Tanguy un difensore centrale.

Kouassi-Milan: un affare a zero

Kouassi ha avuto un maestro speciale al PSG: Thiago Silva. Il brasiliano ex Milan gli è sempre stato vicino durante gli allenamenti ed è sempre stato pronto a correggerlo ove lui sbagliasse. In tal senso il difensore classe 1984 avrebbe suggerito alla dirigenza rossonera di non farsi scappare questo talento e Ivan Gazidis, che ha un ottimo fiuto per gli affari, sembra avergli gia proposto un contratto triennale.

Profilo del giocatore

Nome completo: Tanguy Nianzou Kouassi

Data di nascita: 07/giu/2002

Luogo di nascita: Parigi

Età: 17

Altezza: 1,87 m

Nazionalità: Francia

Costa d’Avorio

Posizione: Difesa – Difensore centrale

Piede: destro

Squadra attuale: FC Paris Saint-Germain

In rosa da: 01/lug/2019

Scadenza: 30.06.2020