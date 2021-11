Calciomercato Milan, colpo dal Sassuolo: si guarda al futuro

Dopo la strepitosa prestazione al ‘Wanda Metropolitano’ di Madrid che ha sancito l’1-0 contro l’Atletico firmato Messias, i rossoneri hanno prepotentemente rimesso in gioco le proprie chance di qualificazione agli ottavi di Champions continuando a credere nel sogno europeo.

Parallelamente i vertici della dirigenza milanese devono però fare i conti con alcune situazioni contrattuali che sembrano non volersi sbloccare, in particolare il rinnovo di Kessiè sembra in alto mare; l’ivoriano avrebbe chiesto uno stipendio ‘monstre’ da 9 milioni all’anno: cifra ritenuta assolutamente inaccettabile per la politica di contenimento costi attuata dal ‘diavolo’ ed in tal caso Maldini si sta muovendo concretamente alla ricerca del sostituto del classe ’96: in questo senso piace molto il profilo di Renato Sanches, il portoghese del Lille sembra essersi definitivamente ritrovato in Francia dopo la parentesi non particolarmente felice nel Bayern Monaco ma nelle ultime ore un altro nome è salito alla ribalta nell’orbita rossonera. Come riportato da ‘7 Gold’ infatti il club di via Aldo Rossi sta monitorando con attenzione Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo al suo primo anno di serie A.

Il classe ’99 dopo l’esperienza della passata stagione col Monza in serie B è tornato alla base per sostituire Manuel Locatelli (passato alla Juventus per una cifra vicina ai 35 milioni di Euro) e lo sta facendo più che degnamente date le prestazioni condite da 3 gol in 12 presenze coi ‘neroverdi’.

Al momento gli emiliani non sembrerebbero volessi privare del talento romano, ma Maldini starebbe pensando di avanzare un’offerta di circa 15 milioni di Euro per il centrocampista che ha un contratto col Sassuolo fino al 2025.

Un obiettivo importante quindi, che stuzzica le idee dei meneghini che potrebbero investire sul giovane italiano, consci del fatto che potrebbero ritrovarsi tra le mani un ottimo profilo per il presente ma soprattutto per il futuro.