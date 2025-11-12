Calciomercato Milan, contatti con l’agente di Lewandowski

Clamorosa indiscrezione per il mercato del Milan, dalla Spagna arrivano voci di mercato su Lewandowski. Come riporta Sport, Ibrahimovic avrebbe contattato Pini Zahavi, l’agente del top player – e di Nkunku – per avviare un operazione a parametro zero.

Calciomercato Milan, nuovo colpo alla Modric?

Dunque, l’obbiettivo dei rossoneri sarebbe quello di seguire la stessa strategia che ha portato il talento croato a Milano la scorsa estate. In effetti, il contratto di Lewandowski scadrà il prossimo giugno e il Milan potrebbe essere il giusto club per la fase finale della sua carriera. Tuttavia – sempre secondo Sport – l’attaccante polacco vorrebbe rimanete al Barça accettando anche un adeguamento del suo stipendio.