il contratto di Simon Kjaer è sempre più vicino alla scadenza. Nei prossimi giorni si prenderà una decisione in merito al difensore danese che da tempo non riesce a trovare continuità per via dei problemi fisici.

Calciomercato Milan, Kjaer via a giugno

Secondo quanto riportato da il “Corriere dello Sport” il calciatore saluterà Milanello con il ds Moncada che starebbe lavorando già a diversi nomi per il futuro compreso quello di Buongiorno, difensore del Torino che piace anche al Napoli.