Calciomercato Milan, da Colombo a Taremi: il punto sull’attacco

Manca davvero pochissimo alla chiusura dei battenti della finestra di questa sessione di calciomercato. I club starebbero facendo il punto della situazione e tra, colpi certi e trattative ancora incerte, ma le strategie ormai hanno le ore contate. Una delle società italiane che sembrerebbe non aver ancora definitivamente puntellato la zona d’ombra presente in rosa, è il Milan sempre alla ricerca estenuante del vice Giroud.

Calciomercato Milan, Colombo verso il Monza

Come riportato da milannews.it, il futuro di Colombo sembrerebbe essere ancora incerto. Infatti l’attuale Milan sembrerebbe essere braccato a Milanello fino all’arrivo del vice Giroud. La partenza al Monza non sarebbe ancora definita e a confermare la situazione incerta sono state le parole dell’amministratore delegato Galliani durante un’intervista a Monza News: “Il nostro obiettivo principale per l’attacco resta Colombo del Milan, siamo sul ragazzo da tempo. Se il Milan prenderà un altro attaccante, arriverà da noi”.

Calciomercato Milan, da Ekitike a Taremi: ancora idee

Il Milan ha valutato diversi profili per trovare il giusto nome come sostituto del Diavolo numero 9. Diverse sono state le ipotesi in casa rossonera e tra questi i due più ridondanti sono quelli di Ekitike e Taremi. Il primo, classe 2002 del PSG sarebbe l’attaccante che più convincerebbe mister Pioli, ma come riportato da Tuttosport, il club francese non sarebbe aperto a proposte che non siano a titolo definitivo o prestiti con obbligo. Mentre la pista Taremi sembrerebbe essere la più fattibile e secondo, Il Corriere dello Sport, il Milan avrebbe una strategia in saccoccia aspettando gli ultimissimi giorni di mercato per cercare di strappare l’iraniano alla metà del prezzo. Il calciatore, che ha già detto sì al Diavolo, spera in evoluzioni positive.