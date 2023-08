Calciomercato Milan, Pioli ha scelto | Ecco chi sarà il vice Theo Hernandez

Il Milan vuole concentrare gli ultimi sforzi di mercato per un attaccante da affiancare a Giroud e Okafor, e per questo motivo la scelta del terzino sinistro come sostituto di Theo Hernandez è una soluzione interna al club rossonero.

Calciomercato Milan, il classe 2005 Bartesaghi promosso come vice Theo

Come riportato da tuttomercatoweb, per il ruolo di vice Theo Hernandez, la volontà del club rossonera è quella di dare fiducia a Davide Bartesaghi. Nel ruolo di terzino sinistro la società di via Aldo Rossi ha deciso di trattenere il il difensore classe 2005 ed è a questo punto difficile un altro innesto in quella posizione.