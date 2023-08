Calciomercato Milan, ancora irrisolto il rebus Origi

Appena un anno dopo il suo arrivo in Italia, Divock Origi sembra essere già pronto a dire addio al Milan e alla Serie A, trovandosi escluso dai piani della squadra rossonera. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante belga è stato tagliato fuori a causa di una prima stagione deludente in Italia. Nonostante ciò, in casa Milan c’è crescente preoccupazione, poiché non sarebbero arrivate offerte per l’ex giocatore del Liverpool.

Calciomercato Milan, si complica la situazione di Origi

All’inizio della sessione di mercato l’attaccante belga aveva rifiutato un’offerta proveniente dall’Arabia Saudita, che sembrava essere l’unica destinazione concreta interessata al suo trasferimento dal Milan. Il desiderio principale dell’ex Liverpool è quello di fare ritorno in Premier League, dove aveva brillato indossando la maglia dei Reds. Tuttavia, nonostante qualche segnale di interesse da parte del West Ham, che però non si è concretizzato, e uno sguardo dallo Sheffield, non sono mai giunte offerte concrete. Il Milan sta ora sperando che l’agente del giocatore riesca a scovare qualche opportunità in questi ultimi giorni di mercato, così da liberarsi dall’oneroso stipendio e dal giocatore che non rientra più nei loro piani.