Shiralizadeh sicuro: “Taremi vuole il Milan ma c’è distanza col Porto”

Hatam Shiralizadeh, noto giornalista iraniano, ha parlato ai microfoni di pianetamilan.it della trattativa tra Milan e Porto per Taremi: “Vuole lasciare il Porto quest’estate se il club glielo permette. Taremi è un giocatore pronto per andare in un altro campionato top europeo, ma il prezzo di 30 milioni di euro richiesto dal Porto ha complicato il suo trasferimento in un’altra squadra. Come sapete, ci sono pochi club che intendono pagare una tale cifra per un giocatore di 31 anni, che ha ancora un solo anno di contratto. Il suo sogno sarebbe quello di giocare in Premier League, ma dopo aver ricevuto un’offerta ufficiale dal Milan, ha cambiato idea e ora vuole giocare in Serie A con i rossoneri. Mehdi sa che può avere una buona possibilità di giocare come titolare con Stefano Pioli. Il fattore principale che lo ha convinto a dire sì al Milan è che i rossoneri sono in UEFA Champions League in questa stagione, e vuole giocare in questa competizione”.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Pioli ha scelto | Ecco chi sarà il vice Theo Hernandez

C’è distanza con la richiesta dei portoghesi

Il giornalista ha poi continuato: “Nel primo turno di negoziati che si è svolto 2-3 settimane fa, dopo che Taremi ha dato il suo via libera al Milan, sono iniziate le trattative con il Porto. A quel punto il loro prezzo richiesto era di 20 milioni di euro per il loro attaccante iraniano, ma il Milan voleva solo pagare 10 milioni di euro fissi più bonus (circa 3 milioni di euro), quindi hanno rifiutato l’offerta rossonera. Per quanto ne so, il Milan tornerà ancora una volta alle trattative con il Porto negli ultimi giorni. I colloqui tra le parti per raggiungere un accordo per il trasferimento di Taremi sono in corso, ma non credo che l’affare alla fine possa andare in porto. Il problema principale è l’enorme divario tra l’offerta del Milan (vuole pagare 15 milioni) e il prezzo richiesto dal Porto: 30 milioni”.