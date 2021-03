Dalla Spagna, il Milan cambia idea su Dalot? La situazione

La dirigenza rossonera sta riflettendo sul futuro del portoghese. Dalot sembrava essere destinato a ritornare al Manchester United ma il Milan può cambiare idea

Il futuro di Diogo Dalot con la maglia del Milan è ancora tutto da scrivere. Il portoghese, fino a qualche settimana fa, sembrava essere destinato a ritornare al Manchester United. Il classe 1999 è in prestito secco dai Red Devils ma il suo futuro non è ancora ben definito. La dirigenza rossonera sta facendo tutte le valutazioni del caso considerando anche che in questa settimana la percentuale sulla permanenza a titolo definitivo sembra essere in rialzo. Secondo quanto riferito da todofichajes, Dalot ha convinto Stefano Pioli che adesso sta pressando la società per la sua permanenza. Anche il giocatore vorrebbe restare a Milano e farà pressione pur di restare in Italia. Per il portale spagnolo, il valore del cartellino di Dalot è di 12 milioni di euro ma lo United non vuole venderlo per meno di 20 milioni di euro. Una cifra importante che fa riflettere e non poco Maldini e Massara. Una decisione verrà presa entro il 30 giugno.

Calciomercato Milan, Dalot nel mirino del Napoli

Prima della gara di Europa League contro il Manchester United, ai microfoni di SportMediaset, Dalot ha parlato del suo futuro. Ecco che cosa ha detto a riguardo il portoghese: “Riguardo il Milan, sono molto felice per quello che stiamo facendo e sono contento per come sto giocando in questa stagione. Futuro? Sono tranquillo, a fine stagione vedremo”. Dalot, però, sembra avere mercato in Italia. Infatti, secondo quanto riportato da TuttoSport il terzino è finito anche nel mirino del Napoli. Gli Azzurri stanno seguendo con molta attenzione l’evoluzione della situazione ma restano vigili sul calciatore considerando che in estate interverranno per rinforzare la corsia di destra. Il Milan, nel frattempo, si guarda intorno e valuta anche le opzioni Emerson del Chelsea e Florenzi del PSG ma di proprietà della Roma.