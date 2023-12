Il Milan deve intervenire necessariamente sul comparto difensivo nel mercato di riparazione di gennaio. Il club di via Aldo Rossi è costantemente in emergenza infortuni e, ad oggi, può contare solo su due difensori centrali (Fikayo Tomori, Simon Kjaer) di ruolo in vista della cruciale sfida con il Frosinone. Come riportato da milannews.it, il nome in cima alla lista dei desideri è quello dell’ex Spezia ora all’Arsenal Jakub Kiwior mentre il secondo è quello di Benoit Badiashile, centrale del Chelsea. Difficile, invece, l’arrivo di Lloyd Kelly che potrebbe approdare in rossonero nel mercato estivo, quando sarà possibile ingaggiarlo a parametro zero. L’ultima ipotesi è il ritorno dal prestito spagnolo di Gabbia che ha collezionato, tra Europa e campionato, 11 presenza con la maglia del Villareal.

Milan, emergenza difesa

La dirigenza rossonera è costretta a tornare sul mercato dei difensori per risolvere il problema delle assenze che affligge il comparto difensivo. L’infortunio di Thiaw è solo l’ultimo di una lunga lista, con Kalulu e Pellegrino out. Il primo è uscito al 54′ del match contro il Dortmund per un risentimento di natura muscolare al flessore della coscia sinistra. Kalulu, invece, rientrerà a Marzo per la rottura al tendine femorale.