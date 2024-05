Coupe de France: Lione-Psg, l’ultima per Mbappè | Le probabili formazioni

Queste le possibili scelte per i tecnici Sage e Luis Enrique in vista della finale di Coppa di Francia, ultima gara con la maglia del Psg per Mbappè.

Le probabili formazioni di Lione-Paris Saint-Germain:

Lione (4-3-3): Lopes, Clinton Mata, O’Brien, Caleta-Car, Tagliafico; Caqueret, Matic, Tolisso; Cherki, Lacazette, Benrahma. Allenatore: Sage.

Paris Saint-Germain (4-3-3): Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Lee Kang-In, Vitinha, F. Ruiz; Dembelé, Barcola, Mbappé. Allenatore: Enrique.