Il difensore brasiliano, classe ’84, si è appena svincolato dal Fluminense, non ha intenzione di smettere a 41 anni e ora è alla ricerca di una nuova avventura. L’idea sembrerebbe quella di tornare in Europa e il Milan, con richiesta di Allegri, potrebbe tentare il colpo. Il giocatore ha intenzione di giocare ancora perché vuole collezionare minuti per strappare una convocazione per il Mondiale 2026 nel Brasile di Ancelotti.

Il ritorno al Milan è qualcosa di unico e che potrebbe regalare un sogno ai tifosi, al tecnico ma anche avere la tecnica, la qualità e l’esperienza di un giocatore unico. Max Allegri sta avendo problemi con Koni De Winter, quindi ha bisogno di rinforzi. La cosa potrebbe concretizzarsi a breve e non restare una suggestione perché il tecnico toscano ha chiesto esplicitamente di far arrivare il brasiliano a Milano.