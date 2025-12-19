Calciomercato Roma, spunta lo scambio Dovbyk-Beto

Pronti a dare il via al Calciomercato Roma a breve. La società giallorossa è pronta a portare i rinforzi giusti a mister Gasperini. Nelle ultime settimane sono spuntati vari nomi, soprattutto quello di Zirkzee e Raspadori, ma nelle ultime ore si parla del possibile scambio Dovbyk-Beto.

Calciomercato Roma, pronti allo scambio Dovbyk-Beto

La Roma vuole rivoluzionare il suo attacco, l’unico reparto che ha dimostrato di avere difficoltà e lacune. A Gasperini piacerebbe l’idea di riportare Raspadori in Italia con la formula del prestito con l’Atletico, ma resta sempre vivissima l’ipotesi Zirkzee. Entrambi gli attaccanti sono come separati in casa nelle rispettive squadre. L’olandese non trova lo spazio desiderato al Manchester United.

A Massara piacerebbe mettere a segno il doppio colpo, ma c’è da lavorare in uscita per poter fare cassa. La Roma deve fare attenzione al fairplay. Ciò che potrebbe essere d’aiuto e il futuro di Dovbyk, attualmente il primo in lista pronto a lasciare Trigoria. Il giocatore è stato proposto a diversi club europei, quindi pronto ad andare via anche a gennaio e resta sempre viva l’ipotesi di uno scambio con l’Everton per Beto, che potrebbe essere una soluzione migliore per Gasperini. A Roma piace anche Yuri Alberto, centravanti brasiliano classe 2001, che viene monitorato da mesi e sembrerebbe essere l’alternativa nel caso non si arrivasse a Zirkzee.