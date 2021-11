Il Vicenza sta vivendo una profonda crisi e così, sperando di ritrovare la via della vittoria e di allontanarsi dalla zona retrocessione, ha deciso di affidarsi a un nuovo direttore sportivo. Dopo che nelle scorse settimane Cristian Brocchi è succeduto a Mimmo Di Carlo, la società ha deciso di esonerare anche il ds Magalini affidandosi a Federico Balzaretti.

Il nuovo dirigente, ex difensore della Roma, dati i buoni rapporti che intrattiene con Frederic Massara, sembra aver messo nel mirino un paio di giocatori del Milan che potrebbero fornire la qualità di cui ha bisogno il club veneto in questo momento.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Milan, due cessioni a gennaio: contatti avviati con Maldini e Massara

Si tratta di Matteo Gabbia – difensore classe 1999 che quest’anno ha collezionato una sola presenza in campionato e per il resto tanta panchina -, e Daniel Maldini. Balzaretti potrebbe sfruttare a suo favore i buoni rapporti con il direttore sportivo rossonero per provare il doppio colpo da sogno.

Un primo sondaggio c’è stato e da un lato una parentesi in Serie B aiuterebbe notevolmente nella fase di crescita dei giovani in questione. Dall’altro lato, però, il Milan dovrà ragionare anche su sè stesso e provare a capire quali elementi poter cedere e su quali invece puntare già dal presente. Al momento Maldini non è intenzionato a privarsi a titolo definitivo dei due talenti. Per Gabbia potrebbe profilarsi l’addio ma solo in prestito.