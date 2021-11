Calciomercato, per il Milan si riduce l’ingaggio: può arrivare subito

Calciomercato Milan | Sergio Ramos, dopo aver giocato le ultime 16 stagioni con la maglia del Real Madrid, in estate si è trasferito al PSG. Lo spagnolo, che con i blancos ha conquistato tra gli altri anche 5 campionati spagnoli e 4 Champions League, ha firmato un ricco contratto di due anni con il club transalpino però, sfortunatamente, l’avventura francese non sta andando come previsto.

Ramos, a causa di un infortunio al polpaccio, non ha ancora fatto il suo debutto con la maglia del PSG e la sua ultima apparizione, addirittura risale al match del Real contro il Chelsea in Champions League. Da allora l’ex capitano blancos non si è più visto in campo e adesso, secondo il quotidiano francese Le Parisien, si parla infatti di una concreta possibilità di rescissione del contratto.

Dopo aver rescisso il suo contratto però, lo spagnolo dovrà cercare una nuova casa e così, secondo i tabloid francesi, avrebbe preso in considerazione un trasferimento in Italia, nella città della Madonnina. Il club preso di mira è il Milan dove come dirigente vi è il suo idolo da bambino: Paolo Maldini.

Il Diavolo sta vivendo un bellissimo momento però, nonostante ciò, la politica degli ingaggi non cambia e questo Sergio Ramos lo sa. Così, pur di coronare il suo sogno, l’ex capitano blancos è disposto a spalmarsi e ridursi l’ingaggio pur di vestire rossonero. Seguiranno aggiornamenti.