Calciomercato Milan, occhi sul nuovo Leao: è lui il prescelto per l’attacco

Calciomercato Milan – Il Nantes ha deciso di prendersi il rischio di perdere a parametro zero Randal Kolo Muani, uno dei giovani più promettenti della Ligue 1. Il Milan, già interessato a lui in estate, si è fatto di nuovo avanti per l’attaccante di origini franco-congolesi in forza al Nantes.

Kolo Muani è un attaccante di origini franco-congolesi nato a Bondy nel dicembre 1998. È cresciuto nelle giovanili del Nantes e non sciupandole occasioni concessegli dal club ha scalato i vari livelli sino ad approdare nel massimo campionato francese dove nella scorsa stagione è esploso completamente: 40 presenze, 10 gol e 9 assist per lui.

Esplosivo, cattivo nei contrasti, tecnicamente simile a Rafael Leao e con una capacità di dribbling e progressione che sono secondi a pochi altri in Europa, il centravanti del Nantes – che ha già giocato al fianco di Kalulu -, ha un contratto in scadenza a giugno 2022 con il club transalpino e il Milan potrebbe strapparlo alla concorrenza di Bayern Monaco, Borussia Mönchengladbach e Tottenham già a gennaio. Tutto dipenderà dagli impegni nelle coppe del Diavolo. Un’eliminazione dalla Champions porterebbe Maldini a intervenire sull’attacco a giugno.