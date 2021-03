Il Milan dopo la vittoria ritrovata in rimonta contro la Fiorentina pensa al mercato che verrà. Per l'attaccante è sfida con la Roma. Il Real Madrid si è defilato.

Calciomercato Milan – Dusan Vlahovic dopo la tripletta rifilata al Benevento ha catturato l’attenzione di molti top club. Già sotto osservazione “speciale” dallo scorso anno, il centravanti serbo ha rifiutato le avances delle big per concentrarsi solo ed esclusivamente con la maglia Viola. In un anno però tutto può cambiare.

“Ho un contratto fino al 2023, a Firenze sto benissimo e mi amano. Sono arrivato ragazzino, mi ritrovo uomo, ci sarà tempo per parlare di contratto”, così ha affermato Vlahovic. Le sue parole sembrano rasserenare l’ambiente viola ma la verità è un’altra: il giocatore non ha intenzione di firmare il prolungamento.

Il suo attuale stipendio è decisamente basso. Il 21enne nativo di Belgrado guadagna intorno ai 400 mila euro, cifra che non può accontentare chi ha già segnato 12 gol in questa stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Milan, per il dopo Donnarumma ci sono 3 nomi

Calciomercato Milan, niente Real: sfida con la Roma per Vlahovic

Il rinnovo è in standby mentre Vlahovic chiede di più. Dagli 1,2 milioni chiesti nella scorsa estate, adesso il serbo per mettere nero su bianco chiede un ingaggio di 2,5 milioni. A questi da aggiungere una maxi commissione per l’agente Ristic. La situazione, per come presentata, non piace al presidente della Fiorentina Rocco Commisso che, come riportato da tuttomercatoweb, potrebbe cederlo a una somma vicina ai 40 milioni di euro.

Il Lipsia continua a essere interessata per acquistare il calciatore, ma non è l’unica squadra. La Roma ha avuto un colloquio con gli agenti nelle scorse settimane, mentre il Milan lo tiene d’occhio sin dalla scorsa stagione. Sulle sue tracce non c’è il Real Madrid e dunque smentite le voci degli ultimi giorni.