Serie B: le designazioni arbitrali della 17^ giornata

Di
Salvatore Ciotta
-
18
Le designazioni arbitrali della 17^ giornata del campionato di Serie B:

BARI – CATANZARO Venerdì 19/12 h. 20:30

RAPUANO (foto)

ROSSI L. – CEOLIN

IV:      MASTRODOMENICO

VAR:  VOLPI

AVAR:   MERAVIGLIA

 

CESENA – JUVE STABIA h. 15:00

TURRINI

PRETI – BITONTI

IV:      PERRI

VAR:   SERRA

AVAR:    GUALTIERI

 

FROSINONE – SPEZIA h. 15:00

PICCININI

LO CICERO – EL FILALI

IV:       ALLEGRETTA

VAR:       BARONI

AVAR:    PAGANESSI

 

MODENA – VENEZIA h. 15:00

MUCERA

COSTANZO – BIANCHINI

IV:     MACCORIN

VAR:   PRONTERA

AVAR:    DI VUOLO

 

MONZA – CARRARESE h. 15:00

PERENZONI

DI GIACINTO – ZEZZA

IV:      DI MARCO

VAR:   PATERNA

AVAR:    PRENNA

 

PADOVA – SAMPDORIA h. 15:00

AYROLDI

PASSERI – SCARPA

IV:     TREMOLADA

VAR: SANTORO

AVAR: MARINI

 

AVELLINO – PALERMO h. 17:15

GALIPO’

COLAROSSI – RICCI

IV:     VOGLIACCO

VAR:    MAGGIONI (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

AVAR:     RUTELLA (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

 

PESCARA – REGGIANA h 19:30

FELICIANI

POLITI – CORTESE

IV:     PEZZOPANE

VAR:     MONALDI (ON- SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

AVAR:      MARINELLI (ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

 

VIRTUS ENTELLA – SUDTIROL Domenica 21/12 h. 15:00

MASSIMI

ZINGARELLI – RINALDI

IV:       GIANQUINTO

VAR:     NASCA (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

AVAR:       DEL GIOVANE (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

 

MANTOVA – EMPOLI Domenica 21/12 h. 17:15

FERRIERI CAPUTI

GALIMBERTI – LUCIANI

IV:       MARCENARO

VAR:     COSSO

AVAR:   FABBRI

 

