Serie B: le designazioni arbitrali della 17^ giornata

Le designazioni arbitrali della 17^ giornata del campionato di Serie B:
BARI – CATANZARO Venerdì 19/12 h. 20:30
RAPUANO (foto)
ROSSI L. – CEOLIN
IV: MASTRODOMENICO
VAR: VOLPI
AVAR: MERAVIGLIA
CESENA – JUVE STABIA h. 15:00
TURRINI
PRETI – BITONTI
IV: PERRI
VAR: SERRA
AVAR: GUALTIERI
FROSINONE – SPEZIA h. 15:00
PICCININI
LO CICERO – EL FILALI
IV: ALLEGRETTA
VAR: BARONI
AVAR: PAGANESSI
MODENA – VENEZIA h. 15:00
MUCERA
COSTANZO – BIANCHINI
IV: MACCORIN
VAR: PRONTERA
AVAR: DI VUOLO
MONZA – CARRARESE h. 15:00
PERENZONI
DI GIACINTO – ZEZZA
IV: DI MARCO
VAR: PATERNA
AVAR: PRENNA
PADOVA – SAMPDORIA h. 15:00
AYROLDI
PASSERI – SCARPA
IV: TREMOLADA
VAR: SANTORO
AVAR: MARINI
AVELLINO – PALERMO h. 17:15
GALIPO’
COLAROSSI – RICCI
IV: VOGLIACCO
VAR: MAGGIONI (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)
AVAR: RUTELLA (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)
PESCARA – REGGIANA h 19:30
FELICIANI
POLITI – CORTESE
IV: PEZZOPANE
VAR: MONALDI (ON- SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
AVAR: MARINELLI (ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
VIRTUS ENTELLA – SUDTIROL Domenica 21/12 h. 15:00
MASSIMI
ZINGARELLI – RINALDI
IV: GIANQUINTO
VAR: NASCA (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)
AVAR: DEL GIOVANE (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)
MANTOVA – EMPOLI Domenica 21/12 h. 17:15
FERRIERI CAPUTI
GALIMBERTI – LUCIANI
IV: MARCENARO
VAR: COSSO
AVAR: FABBRI