Serie A: le designazioni arbitrali della 16^ giornata di Serie A

Gli arbitri di Serie A

LUCA PAIRETTO PUNTA IL DITO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Le designazioni arbitrali della 16^ giornata del campionato di Serie A:

LAZIO – CREMONESE     Sabato 20/12 h. 18.00

PAIRETTO

LAUDATO – REGATTIERI

IV:      BONACINA

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      MANGANIELLO

 

JUVENTUS – ROMA      Sabato 20/12 h. 20.45

SOZZA (foto)

BACCINI – PERROTTI

IV:      SACCHI

VAR:     GHERSINI

AVAR:      MAZZOLENI

 

CAGLIARI – PISA    h. 12.30

FOURNEAU

BINDONI – MONACO

IV:       COLLU

VAR:      MANGANIELLO

AVAR:       GHERSINI

 

SASSUOLO – TORINO    h. 15.00

CALZAVARA

CECCONI – CECCON

IV:      DOVERI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     BARONI

 

FIORENTINA – UDINESE     h. 18.00

MARIANI

ALASSIO – TEGONI

IV:      ARENA

VAR:     GIUA

AVAR:    DI PAOLO

 

GENOA – ATALANTA    h. 20.45

ABISSO

DI GIOIA – BARONE

IV:     MARCHETTI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      MARINI

