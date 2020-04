Calciomercato Milan, è derby con l’Inter per l’attaccante svizzero: Breel-Donald Embolo

Milan e Inter, secondo fonti interne a SportPaper, sarebbero intenzionate ad acquistare il talento svizzero del Borussia M’Gladbach: Breel-Donald Embolo.

Alla scoperta di Embolo

Embolo è un classe 1997 che può ricoprire vari ruoli che vanno dal ruolo di mezz’ala a quello di 9 atipico. Ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Basilea e dopo due anni, al compimento dei suoi 16 anni, firma il suo primo contratto da professionista ottenendo il riconoscimento di miglior giovane del club. A metà stagione viene chiamato dalla prima squadra di Paulo Sousa, per rimanerci.

Il 26 giugno 2016 viene acquistato dallo Schalke 04 per 25 milioni di euro, firmando un contratto di cinque anni con la squadra tedesca.

Dopo qualche anno, il 28 giugno 2019, viene ceduto a un’altra squadra tedesca, il Borussia M’Gladbach.

Caratteristiche che fanno di lui un predestinato

Embolo possiede notevoli doti fisiche che lo hanno portato a essere utilizzato non solo in tutte le posizioni offensive, ma a ripiegare anche fino al centrocampo: un numero 9 che, per agilità e dribbling, è capace di spostarsi sulla fascia e gestire il pallone come terzo di centrocampo o trequartista.

Il dribbling il suo biglietto da visita

Embolo, grazie alla sua struttura muscolare: 185 centimetri per 71 kg, è riuscito a totalizzare la media di 8,9 dribbling a partita. Questo dato lo porta a competere tra i migliori giocatori europei, maestri del dribbling: Neymar, Messi e Zaha.

Milan e Inter ci provano

L’Inter, che quasi certamente cederà Lautaro Martinez al Barcellona, sembra aver individuato in Embolo il degno erede del “Toro“; il giusto compagno di reparto del gigante belga.

Il Milan, invece, vorrebbe puntare su di lui perché potrebbe essere la spalla perfetta del futuro numero 9 e, data la sua duttilità, potrebbe essere schierato nello scacchiere di centrocampo come mezz’ala oppure come esterno offensivo al posto di Samu Castillejo.

La valutazione fatta dal Borussia M’Gladbach per il giocatore è di circa 20 milioni di euro ed entrambe le compagini milanesi opterebbero per il prestito con obbligo di riscatto. Seguiranno aggiornamenti.