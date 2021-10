Calciomercato Milan, Moncada scova il vice Brahim Diaz

Milan su Soteldo, si cerca di chiudere per l’estate prossima

Yeferson Soteldo è un trequartista, che sa giocare anche come esterno, venezuelano, classe 1997, che milita in MLS nel Toronto FC, che lo ha acquistato dal Santos 6 mesi fa. Negli Stati Uniti ha messo a segno 6 gol in 22 partite, con anche 3 assist. Basso di statura (160 cm) è dotato di grande velocità e agilità, questo gli permette di giocare anche sulla fascia e restare efficace e determinante. Il Toronto FC lo ha pagato 6 milioni dal Santos, avendolo preso solo 6 mesi fa non sono disposti a cederlo nella imminente sessione di mercato, se ne parla dunque per l’estate prossima, il Milan può cercare di prenderlo per circa 8-10 milioni, trovando così il sostituto di Brahim a un prezzo ragionevole. In passato Soteldo fu vicino all’Inter, senza però trovare un accordo, adesso potrebbe davvero sbarcare in Italia, ma dall’altra sponda di Milano.