Calciomercato Milan, estate rovente con i 60 milioni in arrivo

Il calciomercato Milan della prossima sessione si prospetta ricco. Il club del Diavolo ha in arrivo un bel tesoretto nelle proprie casse, questo andrà a garantire nuovi acquisti per il futuro.

Calciomercato Milan, un tesoretto per il futuro

Il Milan ha in arrivo un tesoretto importante. Il mercato in uscita del club di Via Aldo Rossi si trasformerò in un entrata dal valore di 60 milioni di euro. Massimiliano Allegri ha fatto un gran lavoro, non solo ha valorizzato ulteriormente la rosa che sta utilizzando in questa stagione, i giocatori che non ha inserito nel suo progetto, ma dati via in prestito, stanno per portare linfa vitale alle casse rossonere.

A breve il Milan incasserà 20 milioni del Bournemouth per Alex Jimenez. Altri 7 milioni arriveranno grazie a Tommaso Pobega, vicinio al riscatto col Bologna. Poi ci sono i 10 milioni di Lorenzo Colombo, ormai a un passo dalla conferma definitiva al Genoa. Il vero colpo potrebbe arrivare da Londra, dove il Fulham è intenzionato a versare 30 milioni per Samuel Chukwueze, un’operazione che finanzierebbe quasi interamente l’assalto estivo a un nuovo centravanti top e a un difensore d’esperienza per il ritorno in Champions League. Tutto quello che al Milan servirebbe per affrontare la prossima stagione alla grande.