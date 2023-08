Calciomercato Milan, Fenerbahce in pole per Krunic: i rossoneri aprono alla cessione

Il Fenerbahce potrebbe presentare un'offerta per il centrocampista del Milan Rade Krunic

Un ricco ed entusiasmante calciomercato estivo per il Milan che sembra non volersi fermare, il tutto dopo i dolorosi addi che hanno caratterizzato la fine della scorsa stagione dei rossoneri. Dopo aver rianimato gli animi dei tifosi del diavolo con colpi di caratura internazionale, la società deve pensare ad incassare da alcune cessioni che riguardano prevalantemente giocatori lontani dall’idea di gioco di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, Krunic in uscita: le ultime

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Sport Mediaset il Milan si starebbe muovendo sul fronte cessioni. Tra i tanti nomi destinati a lasciare milanello spicca quello di Rade Krunic, il quale avrebbe riscontrato l’interesse del Fenerbahce pronto a presentare un’offerta ai rossoneri per il centrocampista bosniaco classe ’93 ex Empoli. Il Milan aprirà alla cessione solo se sarà il giocatore a chiederlo esplicitamente e soprattutto se il club turco metterà sul piatto una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro per il cartellino.