Milan, De Ketelaere ha mercato: un club si unisce alla corsa per il belga

Charles De Ketelaere sembra destinato a lasciare il Milan dopo una stagione soltanto. Il club più interessato al giocatore sembrerebbe essere l’Atalanta che lo ha chiesto in prestito con diritto di riscatto. In queste settimane si è inserito il PSV Eindhoven che dopo aver perso Xavi Simons starebbe cercando un profilo giovane in quel ruolo. Il ragazzo è stato anche proposto al Marsiglia da intermediari e non avrebbe trovato riscontro positivo.

Un club spagnolo sulle sue tracce

Nelle ultime ore, un club spagnolo ci starebbe provando per il belga. Stiamo parlando della Real Sociedad che ha appena visto ritirarsi il suo giocatore più rappresentativo, David Silva, per colpa di un grave infortunio. Il club basco sta cercando un fantasista e sarebbe disposto ad andare incontro alla richiesta del Milan di 28 milioni di euro.