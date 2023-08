Calciomercato Milan, piace un obbiettivo della Juve: servono due cessioni

Il Milan sta conducendo fin qui un mercato spumeggiante. Ma non sembra essere ancora finita. Le ambizioni nel rinforzare di netto la rosa sono tante e attenzione alla nuova idea di Furlani. I rossoneri starebbero sondando il terreno per Teun Koopmeiners. Il centrocampista dell’Atalanta piace molto alla Juve con Giuntoli che lo avrebbe messo nel mirino in caso di cessioni in mezzo al campo.

Krunic e De Ketelaere i sacrificabili

Per poter soddisfare le esigenze economiche dei bergamaschi, il Milan avrà bisogno di cedere un paio di giocatori. La scelta è ricaduta su Rade Krunic e Charles De Ketelaere. Il primo ha attirato l’interesse del Fenerbahce mentre il secondo è entrato nella lista dei possibili acquisti di Marsiglia e PSV Eindhoven.