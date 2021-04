Calciomercato Milan

Donnarumma vicino all’addio al Milan, ma dove potrebbe andare? Dal PSG allo United, ma anche alla Juventus. A breve si dovrà decidere il futuro del giovane portiere rossonero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Calciomercato Milan, il futuro di Gigio

Il rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan è sempre più lontano. Prosegue la trattativa per estendere il contratto del portiere rossonero, sempre più vicino alla scadenza, 30 giugno. Con la dirigenza del Milan che non ha intenzione di cedere alle richieste di Raiola e inevitabile che si ragiona sui possibili scenari in caso di separazione. Di conseguenza, così come il Milan si guarda intorno e ha già una gamma ampia di possibilità (da Maignan a Musso e Gollini) anche l’agente di Gigio cerca di trovare una sistemazione lontana da Milanello.

Non sarà semplice trovare una sistemazione, non solo per il costo, anche perché le big hanno già una soluzione. Sono poche le squadre che necessitano di un portiere. Il PSG si è mostrato interessato, anche se c’è Navas, i parigini sono indubbiamente una delle squadre più attente all’evoluzione della situazione contrattuale di Gigio. C’è poi il Manchester United, con De Gea vicino all’addio. In Premier League anche il Chelsea ha fatto una maxi offerta. Il club londinese ha intenzione di rinforzare il proprio organico per tornare tra le grandi squadre europee.