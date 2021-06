Calciomercato Milan

I rossoneri si guardano intorno per rinforzare il reparto offensivo. Con Zlatan Ibrahimovic ancora in difficoltà fisiche, la società cerca ancora con maggiore intensità nuovi rinforzi. L’accelerata per il nuovo attaccante porta di nuovo il Milan vicino a Giroud.

Calciomercato Milan, Giroud è a un passo dai rossoneri

Olivier Giroud è ad un passo dal Milan: entro le prossime 36 ore, l’affare potrebbe infatti andare in porto. Per il francese è pronto un biennale da 4 milioni di euro, il Milan invece non darà nessun indennizzo al Chelsea. Probabilmente si attenderà il match di domani sera di EURO 2020 tra la Francia e la Germania, debutto nella competizione per Giroud stesso. Dopo il numero 9 transalpino sarà libero di accordarsi con il Milan.

E’ arrivato anche il via libera da parte del Chelsea che cancella le voci di una firma di rinnovo di contratto con il francese. Secondo le notizie riportare qualche giorno fa, Giroud avrebbe firmato il rinnovo di un anno di contratto con i Blues. Il Chelsea non mette freni al futuro del suo attaccante che molto probabilmente andrà a Milano, sponda rossonera. Maldini e il suo staff stanno accelerando per la trattativa definitiva.