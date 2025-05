L’Inter a fine stagione dovrà regolare il contratto con Simone Inzaghi, attraverso un incontro che andrà ad analizzare l’annata appena finita, ma soprattutto per parlare delle prospettive della squadra e, inevitabilmente, del mercato che verrà. Intanto numerosi club restano alla finestra per cercare di portare via il tecnico da Milano.

Inter, nel mirino dei nerazzurri Max Allegri

Mentre l’Inter procede con calma, è arrivata la prima ricca offerta araba da parte dell’Al Hilal che è pronta a ricoprire di milioni euro il tecnico piacentino. Inzaghi sarebbe ben contento di proseguire l’avventura in nerazzurro e l’Inter vuole continuare a vederlo in panchina, ma bisognerà lavorare bene per farlo. Innanzitutto è necessario fare dei nuovi investimenti nella rosa e procedere con un adeguamento economico sul contratto.

Intanto che arrivano offerte ad Inzaghi, il quale potrebbe lasciare Milano in caso di un rinnovo non adeguato, l’Inter pensa anche a possibili sostituti. Nel mirino della dirigenza è finito Max Allegri molto stimato dal presidente Marotta e che stava per approdare in nerazzurro proprio prima dell’arrivo di Inzaghi. L’ex Juve è pure nel mirino del Napoli nel caso di separazione da Conte. In questo caso ci sarebbe un nuovo scontro diretto tra i due club, non solo in campo.