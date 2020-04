Calciomercato Milan, Giuntoli blocca tutto: “Milik resta”

Calciomercato Milan Milik | “Una rivoluzione per il Napoli che verrà? Sono cose che avete detto voi. Per me la rifondazione l’abbiamo già fatta quest’anno. Guardo al centrocampo ed è differente dalle stagioni precedenti con Ancelotti e Sarri, lo stesso per la difesa. Si tratta di un cambiamento già in atto, che proseguirà”. Lo ha chiarito Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, racconta a CasaSkySport su Sky Sport. Mister Gattuso “ama un calcio palleggiato, già a gennaio abbiamo lavorato per giocatori adatti alle sue idee. Penso a Demme, Lobotka e Politano”, ha spiegato. “Abbiamo anche lavorato per il futuro: Petagna è un ragazzo importante che da noi potrà fare bene, Rrahmani è bravo nella marcatura ma anche nell’uscita palla al piede dalla difesa. Vogliamo mettere a disposizione di Gattuso giocatori funzionali al suo credo”.

Mercato Milan, il direttore sportivo blocca il centravanti

I rumors invece parlano di interesse per Boga del Sassuolo: “Calciatore importante, forte nell’uno contro uno, di certo molto interessante. Ricci dell’Empoli? Si tratta di un 2001 che sta giocando in pianta stabile in un club importante in Serie B, ma al momento stiamo prendendo informazioni. Non abbiamo fatto telefonate o avuto contatti che indirizzino le trattative”. Riguardo il rinnovo del contratto di Milik, giocatore accostato a molti club tra cui il Milan, “per noi è un giocatore molto importante e vogliamo tenerlo. Stiamo parlando con il suo entourage per discutere il rinnovo del contratto. Non ce lo ha chiesto ufficialmente nessuno”, ha chiarito. Infine una battuta su Lozano: “Ha passato un’estate tribolata tra mercato e infortunio al ginocchio. Ci ha messo un pò a entrare in condizione. Non ha fatto benissimo ma nemmeno male come si dice, in futuro ci farà vedere cosa è in grado di fare”.