Calciomercato Milan, Milik nel mirino

Calciomercato Milan Milik | “Le strade per l’attacco del Milan futuro passano per Napoli. Era già successo nei mesi scorsi durante il corteggiamento ad Ibrahimovic, quando sembrava che proprio Aurelio De Laurentiis potesse essere il contendente più pericoloso. Poi, lo svedese ha scelto il rossonero e quell’ipotesi è tramontata in fretta. Ma adesso

che Zlatan è sul punto di dare l’addio al Milan cosa accadrà?” E la domanda che si pone l’esperto di mercato della Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa nell’edizione oggi in edicola del quotidiano sportivo milanese. La questione gira tutta intorno al destino di Ibra che quasi certamente lascerà Milano seguendo la scia di Boban e in compagnia di Pioli, Massara e Maldini. E’ escluso che lo svedese lasci Milanello per viaggiare verso Napoli ma è proprio a Napoli che si lega il futuro rossonero. La società, infatti, ha messo nel mirino Arkadiuzs Milik centravanti polacco che fatica a trovare un accordo per prolungare il contratto in scadenza al 30 giugno 2021.

Mercato Milan obiettivo centravanti

Le ultime voci, sempre secondo la Gazzetta, dicono che Giuntoli abbia preso contatti con il Real Madrid per Luka Jovic. “Il centravanti serbo è arrivato in Spagna la scorsa estate con la fama conquistata in Bundesliga, pagato ben 65 milioni di euro all’Eintracht Francoforte per strapparlo al Barcellona ma il talento balcanico a Madrid non si è ambientato”. Sarà lui i nuovo centravanti dei partenopei e a quel punto è chiaro che Milik dovrà fare le valige. E qui veniamo ai rossoneri. Il Milan può assicurare a Milik la maglia da titolare. Il nodo ovviamente è economico, De Laurentiis non è tipo da sconti. In casa rossonera puntano allo scambio con Calhanoglu o ad un prestito con obbligo di riscatto già fissato. L’affare è tortuoso ma si può fare.