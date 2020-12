Milan, si allontana Thuavin: Maldini vuole un altro giocatore

Il francese piace da sempre alla dirigenza rossonera ma l’idea Gomez stuzzica di più. La situazione

Paolo Maldini non ha mai nascosto l’interesse per l’attaccante del Marsiglia, Florian Thauvin. Il classe 1993 è in scadenza di contratto e rappresenta una ghiotta occasione per il Milan e non solo. Però, stando a quanto riferito da le 10sports, la dirigenza rossonera sarebbe più intenzionata a prendere Alejandro Gomez. L’argentino ha rotto con Gian Piero Gasperini e con la società, la sua partenza a gennaio sembra essere cosa certa. Il giocatore dell’Atalanta è molto vicino al Milan, il Papu potrebbe trasferirsi già a gennaio. A riferirlo è Il Corriere dello Sport. L’arrivo di Gomez allontanerebbe di fatto il passaggio di Thauvin in maglia rossonera.