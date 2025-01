Calciomercato Milan, Habib Diarra nel mirino dei rossoneri l le ultime

Con il mercato nel pieno del suo svolgimento, a Milanello si ricerca un nuovo trequartista per rinforzare l’organico a disposizione di Coinceicao. Infatti – come riportato dall’Equipe – il Milan sarebbe muovendo i primi passi per Habib Diarra dello Strasburgo.

Milan, la valutazione di Diarra

Il prezzo per il classe 2003 si aggira intorno ai 20 mln. Una cifra da non sottovalutare per i rossoneri che – per adesso – non possono più contare sui guadagni provenienti dalla cessione di Okafor, a causa delle visite mediche non superate dal calciatore che hanno bloccato l’operazione.

Diarra, il profilo del giocatore

Considerato uno dei talenti in ascesa del calcio francese e senegalese, Diarra è un trequartista forte fisicamente, in grado di impostare il gioco ma anche di contribuire alla fase difensiva, grazie al suo dinamismo e alla sue resistenza.

Attualmente le sue statistiche, in questa stagione sono le seguenti:

Presenze Ligue 1: 16

Presenze Coppa di Francia: 1

Minuti in campo: 1396′

Gol: 4

Ammonizioni: 3

Questi i numeri del giocatore finito nel mirino del Milan, per adesso però non ci sono ulteriori informazioni su un eventuale trattativa. Non resta che aspettare i prossimi giorni per comprendere quali saranno le prossime mosse della dirigenza rossonera.