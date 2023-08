Calciomercato Milan, i rossoneri a caccia di un attaccante | Si tenta in Premier

Non bastano i tanti acquisti fatti sul mercato dal Milan in questa sessione di mercato. La dirigenza rossonera vuole accontentare Pioli con la ciliegina sulla torta, ovvero quell’attaccante che manca tanto al Milan e che si sposerebbe benissimo nel reparto offensivo insieme a Giroud e Okafor.

E proprio l’attaccante che manca ai rossoneri potrebbe arrivare dalla Premier. “Se il Milan darà l’ok per il prestito di Colombo, che piace a Genoa e Cagliari, il Milan cercherà un attaccante con determinate caratteristiche: i rossoneri hanno chiesto Armando Broja del Chelsea, ma il giocatore non è in uscita per ora e il Chelsea non ha dato apertura al prestito”. Questo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport.