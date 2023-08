Calciomercato Milan, Ballo-Tourè saluta Milanello | Pronto il suo nuovo club

Calciomercato Milan, Tourè approda in Bundes. Il Brema attende il terzino

Inizia una nuova settimana, una delle ultime, di questa sessione di calciomercato. Ormai alcune trattative sono alle battute finali, e molti sono i giocatori che starebbero preparando agli addii. Uno di questi nomi riguarda il Milan.

Leggi anche: Milan, Sacchi consiglia l’attaccante ideale: ” Ecco chi va bene vice Giroud”.

Calciomercato Milan, Tourè – Brema: la battuta conlcusiva

Fodè Ballo-Tourè è in uscita dal Milan, a confermarlo oltre ai rumors di mercato, anche la non convocazione del giocatore in America. Infatti secondo il Corriere dello Sport, il terzino senegalese, alle battute conclusive con il l Werder Brema che avrebbe pagato il cartellino del giocatore ai rossoneri 4-5 milioni di euro.