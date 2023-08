Milan, Sacchi consiglia l’attaccante ideale: “Ecco chi vedo bene come vice Giroud”

Nonostante i tanti acquisti sul mercato, i rossoneri tengono d’occhio quelle opportunità che potrebbero migliorare ulteriormente il Milan, a cominciare dall’attacco. E proprio di questo ha parlato Arrigo Sacchi, ex allenatore di Atletico Madrid e Milan, che oltre Okafor, potrebbe avere anche un altro attaccante dopo Giroud. Si tratta di Lorenzo Colombo, calciatore di rientro dal Lecce e che potrebbe rimanere nella rosa di Pioli.

Sacchi: “Milan, non basta Okafor”

Questa l’intervista riportata da “La Gazzetta dello Sport”: “I rossoneri, perlomeno in questo inizio di stagione, stanno privilegiando il 4-3-3. Quindi, due ali e un centravanti. Okafor ha nello spunto in rapidità il suo pezzo migliore, svaria bene sulle fasce, è un attaccante di movimento. Completamente differente da Giroud, tanto per intenderci. Se dovrà prendere il posto del francese, è logico, il Milan dovrà variare il modo di servire la prima punta”.

“Io non trascurerei il giovane Lorenzo Colombo. L’ho seguito nello scorso campionato al Lecce, secondo me si muove bene, ha prestanza fisica, buona tecnica ed è adatto a giocare in mezzo a due ali che scodellano in mezzo all’area palloni per lui. Però, anche in questo caso, è necessario che tutta la squadra lo sostenga, alimentando di continuo la manovra, con un pressing costante e offensivo”.