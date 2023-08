Milan, fatta per De Ketelaere all’Atalanta | I dettagli

È praticamente fatta per il passaggio di De Ketelaere all’Atalanta. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il club bergamasco ha chiuso l’affare col Milan sulla base di 3 milioni di euro in un’operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 26 più bonus.

Qualora la squadra di Gasperini riscattasse il calciatore, per l’ex calciatore del Milan è pronto un contratto quadriennale. Con De Ketelaere all’Atalanta, è sempre più vicina la cessione di Zapata verso la Roma.