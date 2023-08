Calciomercato Milan, De Ketelaere viaggia verso Bergamo. Cessione ad un passo

Siamo agli ultimi giri di boa della sessione estiva di calciomercato. Tra trattative concretizzate, accordi da sugellare e ipotesi che potrebbero sfumare, alcuni giocatori pressano per collocarsi al meglio in una rosa. Uno di questi casi riguarda il Milan.

Leggi Anche: UFFICIALE- Calciomercato Milan, Messias rinnova e si trasferisce in Liguria.

Calciomercato Milan, in partenza De Ketelaere

Nonostante gli ultimi giorni siano stati poco conclusivi per l’arrivo di De Ketelaere all’Atalanta, nelle ultime ore sembrerebbe essersi sbloccata la situazione. Stando alle ultime notizie riportate su Milannews.it il calciatore belga, avendo capito di non aver spazio al Milan, starebbe spingendo per velocizzare il suo trasferimento. Infatti tra lunedì e martedì l’attaccante dovrebbe essere al servizio di Gasperini.