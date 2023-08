Calciomercato Milan, ripensamenti per De Ketelaere | La situazione

Intervistato da Milanews, Gabriele Aldegani, ex portiere del Milan, ha parlato della possibile cessione di De Ketelaere all’Atalanta. Questo uno stralcio delle dichiarazioni:

Cederesti De Ketelaere all’Atalanta?

“No, per me il Milan commetterebbe un errore. Ci sono giocatori che hanno bisogno di intere stagioni per ambientarsi e lui è uno di questi. De Ketelaere ha grandissimo talento. Almeno un’altra stagione di fiducia la merita”.

Il calciatore è sempre molto vicino all’Atalanta anche se tra il trequartista dell’Atalanta e il calciatore del Milan non c’è ancora l’accordo sull’ingaggio, che il club di Bergamo ritiene troppo eccesivo. Vedremo se nelle prossime ore ci sarà l’accelerata decisiva o la totale fumata nera.