Milan, Paquetà lascia il West Ham: la cessione al City arricchisce anche i rossoneri

Il calciomercato estero, come da decenni a questa parte, viaggia molto più spedito rispetto a quello italiano, dove molti club, anche di prima fascia, fanno fatica a reggere il passo delle squadre di Premier League, senza considerare le potenze economiche arabe, o ancora peggio non riescono a soddisfare le richieste economiche di squadre della stessa Serie A, rallentando le trattative e vedendosi spesso sfumare colpi di mercato tanto studiati e seguiti durante una finestra di mercato.

Milan, ancora guadagno dalla cessione di Paquetà

Se le voci sull’accostamento del brasiliano ex Milan Lucas Paquetà al Manchester City per 80 milioni destinati al West Ham venissero confermate con tanto di trasferimento, ai rossoneri verrebbe riconosciuto il contributo di solidarietà che spetta alle società che hanno avuto come tesserato il calciatore in questione dal 12° al 23° anno di età, e consiste nel 5% della cifra di ogni trasferimento, ad eccezione dell’indennità di formazione, che vedrà coinvolto il giocatore. I rossoneri, dunque, dall’eventuale trasferimenti del fantasista verdeoro dal West Ham al Manchester City, andrebbero a incassare l’1% della cifra totale, cioè 800.000 euro che sarebbe a carico della società cedente. Stesso discorso, se si trattasse di 100 milioni, allora incasserebbe 1 milione.