Calciomercato Milan, visite mediche per l’esterno | Altra cessione in arrivo

Il countdown al il fischio di inizio della nuova stagione, è quasi al termine. Mancano meno di dieci giorni per la prima giornata di campionato e le squadre sono impegnate ad affinare ed organizzare le proprie rose. Ma non solo, gli ultimi giorni di calciomercato diventano cruciali per far quadrare i conti. Il Milan in queste ore sarebbe alle prese con una delle cessioni.

Calciomercato Milan, ultima attesa per il futuro di Messias

Il futuro del centrocampista brasiliano attuale Milan sembrerebbe trovare conferma nel breve tempo. Infatti secondo MilanNews.it, sono state confermate le visite mediche con il Genoa nella giornata odierna. In caso di esito positivo Junior Messias firmerà con il club ligure.