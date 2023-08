Calciomercato Milan, Messias resta in uscita | Il brasiliano vicino all’addio

Intervistato da Milanews, Vittorio Turino, direttore sportivo del Casale nella stagione 2015-2016, dove in quella squadra militava Junior Messias, talento brasiliano finito proprio al Milan. E proprio in queste ore si parla di un possibile addio dell’ex Crotone visto che il calciatori ha diversi estimatori, tra cui il Besiktas, pronto a prendere l’esterno di Pioli.

Calciomercato Milan, Besiktas pista adeguata per Messias

Come vedresti Messias nel Besiktas?

“Molto bene. Anche perché è nel massimo campionato turco e disputerebbe la Champions League. Per me è la pista adeguata”.

Ma il Milan compie un errore nel darlo via?

“Umanamente mi viene da dire di sì, per l’affetto che provo per lui. Però forse, per entrambe le parti, è meglio così”.

Il Besiktas rappresenterebbe un passo indietro per la sua carriera?

“In termini di blasone – dal prestigio del Milan al Besiktas – sì. Però, se consideriamo il percorso complessivo di Junior, questo ragazzo ha fatto cose senza precedenti. Sei anni fa era un calciatore dilettante. Nulla può essere per lui un passo indietro”.

Ma Pioli lo ha sempre capitalizzato nella posizione tatticamente a lui più congeniale?

“Sì, perché lui è un esterno offensivo puro. Anzi: mi viene da dire che, forse, non se ne è avvalso a pieno regime. Messias può fare infatti anche la mezz’ala”.

Avrebbe preferito permanesse in Serie A?

“Come ho detto prima, affettivamente sì. Magari con la maglia del Torino…”.